銓敘部：經精算 提撥率可能要提高

我要評比

銓敘部長周弘憲今天表示，據公務人員退休撫卹基金精算，軍人帳戶民國109年破產，教職民國119年，公務員民國120年；為不破產，現行提撥率12％，可能要提高3倍多。

監督年金改革行動聯盟計畫在九三軍人節當天，率領軍公教勞退休團體進行「抗議（總統）蔡英文，霸凌軍公教」大遊行。

未來提撥率是否提高3倍？周弘憲表示，只是引用精算數據，讓大家進一步了解基金財務狀況，不代表要提高到3倍。

周弘憲說，年金制度到非改不可地步，未來年金改革，公務人員退休所得或許會減少，「情非得已」，希望大家為下一代共體時艱，支持改革。1050902

(中央社)