周慧敏探班郭富城 曬凍齡舊照「我第一個男主角」

周慧敏分享與郭富城今昔合影。（圖／取自周慧敏 Vivian Chow臉書）

周慧敏、演唱會音樂總監褚鎮東、郭富城三人合照。（圖／取自周慧敏 Vivian Chow臉書）

50歲天王郭富城上月底起在香港紅館一連舉行15場演唱會，今(2日)好友周慧敏在臉書曬探班合影，恭喜郭富城與經紀人梁美薇（小美）又創下新的里程碑，周慧敏還秀出兩人昔日合影，原來郭富城是她當年第一次出專輯拍的第一支MV男主角，對照今日兩人外貌依舊凍齡，讓粉絲直呼懷念。

玉女女神周慧敏1988年時曾推出首張同名EP，《台下女主角》則為她第一支主打歌，拍攝MV時邀來郭富城助陣，時至今日，兩人仍維持好交情，周慧敏今更秀出探班郭富城演唱會合影，開心說：「恭喜Aaron和小美, 你們的製作又突破了香港所能做到的了！」並分享舊照問：「大家可記得他是我第一首歌的男主角嗎？」網友則興奮回答記得，並說：「真的都沒變，又更帥了」、「不老的傳說」。

(中時電子報)