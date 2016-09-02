薩德外交啟航 朴槿惠出發訪問中俄等國
南韓總統朴槿惠將從2日下午起接連出訪俄羅斯、大陸和寮國。在此次出訪中，朴槿惠將分別與中美俄領導人舉行雙邊會談，就共同關心的話題交換意見；另她將出席2-3日在海參威舉行的第二屆東方經濟論壇（EEEF），在會上提出遠東地區的合作方案。
《韓聯社》2日報導，朴槿惠與俄羅斯總統普丁將在3日舉行雙邊會談，隨後共進工作午餐，還會聯合召開記者會介紹會談成果。在雙邊會談上，朴槿惠將就北韓核問題、「薩德」反導系統入韓等介紹韓方立場，同時與俄方謀求合作。
報導表示，隨後朴槿惠將前往大陸杭州出席二十國集團(G20)領導人第十一次峰會，並在峰會期間與大陸、沙烏地阿拉伯、埃及、義大利首腦舉行雙邊會談。預計朴槿惠將與大陸國家主席習近平在首腦會談中，修復因「薩德」矛盾而疏遠的韓中關係，並商討因應北韓核問題的方案。
(旺報)
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