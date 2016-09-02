舊福和戲院縱火 男稱不是故意的
新北市永和區1名43歲孫姓男子涉嫌縱火，燒毀舊市場攤位、少部分雜物及1台廢棄機車，孫嫌坦承縱火、向警方表示：「我只是為了看清楚那裡有什麼，不是故意的。」訊後依公共危險罪函送地檢署。
8月30日晚間23時許，永利路322巷5號旁攤位、舊福和戲院傳出火警，警消獲報趕抵，所幸無人傷亡。經調閱路口監視器及附近民眾私有監視器，警方在8小時內查獲孫男。
據悉，孫嫌縱火地點是荒廢近30年的老舊市場，他的父母就住在該棟大樓的4樓，孫母說當時兒子離開家後就去開計程車，對兒子在樓下市場縱火表達難以置信。
孫男向警方供稱，自己吃了安眠藥還喝了啤酒，腦袋混沌，聽到樓下有怪聲音便下樓查看，但舊市場一片漆黑，才點燃打火機想要看清楚前方，「不知道燒起來了」否認蓄意縱火。
警方表示，孫嫌有傷害前科，經查看監視器畫面，孫男疑似因對該處雜物堆積表達不滿，點燃打火機後又頻頻回頭查看，確認是否起火才離開，訊後依公共危險罪函送地檢署。
(中時)
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