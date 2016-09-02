航港局船舶無障礙體驗 大小朋友超興奮

身心障礙者搭乘馬可波羅1號船舶-2（航港局提供）

交通部航港局林昌輝副局長致詞（航港局提供）

交通部航港局今天上午在蘇澳港貯木池碼頭舉辦「馬可波羅1號船舶無障礙體驗活動」。許多朋友都是第1次搭船的初體驗，看到湛藍的海水與海天一色的美景，興奮不已。

航港局表示，馬可波羅1號客船甫建造完成，在正式投入金門小三通航線營運前，配合航港局辦理此次活動，同時透過台北市行無礙資源推廣協會協助，邀請一群行動不便的朋友及其家人約40人一同走出戶外、認識海洋。

航港局副局長林昌輝表示，藉由今日所舉辦的活動，讓大家能以同理心去關懷身心障礙的朋友們，同時喚起社會大眾對其權益的重視。航港局除已著手改善各碼頭岸接設施與規劃旅運場站等硬體設施外，軟體部分已規劃建置無障礙網頁，並持續研議修正法規，推動船舶設置相關無障礙設備，創造更友善的海運場域;希望讓行動不便的旅客不再受限，能夠享受輕鬆無礙的旅運服務。

(旺報)