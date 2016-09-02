「高球國寶」謝敏男 傳承賽76歲奪生涯第76冠

盧建順大贏7桿北區傳承賽奪冠。(圖：TSPGA提供)

2016北區長春熱血傳承公開賽2日進行最後一天決賽，職業名將盧建順繼首輪64桿(-8)後，再揮出當日最低桿65桿(-7)，以兩回合總桿129桿(-15)輕鬆奪得本季第3冠。從羽球教練改當高球「普羅」的廖崧成，以136桿(-8)獲得第2名。

謝敏男(左)在76歲贏得生涯第76冠，賽後由台灣長春職業高協理事長沈忠賢頒獎。(圖：TSPGA提供)

超級長春組(65歲以上)，台灣「高球國寶」謝敏男與許勝吉，以148桿(+4)並列冠軍，這也是謝敏男76歲贏得的職業生涯第76冠，別具意義。

青少年組周柏岳與黃至翊總桿同是149桿(+5)，經比較第2輪自第18洞起往前推算成績，最後由周柏岳贏得冠軍。業餘組由楊博鈞以149桿(+5)奪冠。

盧建順第2輪抓下8隻小鳥，只有1個柏忌，最後以大贏7桿封王，他賽後表示，這場比賽打的很順，可是第16洞出現1個3推柏忌，希望有機會能贏得年輕人(台 巡)的比賽，感覺會更好，接下來4周會國內外來回比賽。

廖崧成第2輪打出5鳥2鷹3柏忌66桿，他高興的表示，推桿非常順，開球與鐵桿也很理想，整體表現相當滿意，球場也非常漂亮，打起來非常舒服。林德明與張宏達同以137桿(-7)並列第3，陳榮興139桿(-5)獲得第5。

(中時電子報)