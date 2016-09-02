CNBLUE鼓手姜敏赫為流浪貓代言

南韓演藝經紀公司FNC娛樂今天表示，旗下樂隊CNBLUE鼓手姜敏赫參與了紀錄片電影「我是貓」的旁白錄製工作。

南韓「體育朝鮮」報導，紀錄片電影「我是貓」記錄了日本、韓國及台灣的流浪貓和人類的故事，獲選為2016年順天灣世界動物電影節的開幕之作。

據報導，對於此次擔任紀錄片的旁白，平時非常喜愛小動物的姜敏赫表示，透過參與錄製「我是貓」的旁白，希望這部紀錄片能對於人類和動物在社會上的共存有所幫助。

2016年順天灣世界動物電影節將於明天起至7日在南韓全羅南道順天市舉行。1050902

(中央社)