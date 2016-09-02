柯文哲：悠遊卡應放寬每天3000元上限

台北市長柯文哲今天說，主張放寬悠遊卡每筆及每日刷卡金額上限，但牽扯金融管制，會由悠遊卡公司和金管會討論；至於一卡通是否影響銷路，他說，悠遊卡發行量大，有先天優勢。

柯文哲和悠遊卡公司董事長林向愷下午出席「悠遊卡八大商圈便利支付記者會」，會後接受聯訪時，媒體提問，關於悠遊卡金額上限議題。

目前民眾使用悠遊卡購物，單筆消費上限新台幣1000元，每卡單日消費上限3000元。

柯文哲說，本來目標是以刷悠遊卡取代銅板或鈔票，且還有記名卡或聯名卡，相關政策仍可繼續推行，目前每張卡一天限額為新台幣3000元，主張放寬限制，「餐廳叫一桌就不只3000元」；悠遊卡每筆刷卡限制應要往上拉，但牽扯到金融管制限制，希望悠遊卡公司和金管會討論。

對於一卡通已在台北通行，是否造成悠遊卡壓力？柯文哲說，這也是要去思考的部分，台灣需不需要那麼多卡片，商業機制原本就有競爭，若市面流通那麼多卡，財政部或金管要去思考是否需要，目前有悠遊卡、一卡通、ICASH等四種以上卡片，不知道還會不會出現其他卡片，因牽扯到國家層面，需要中央思考。

他表示，悠遊卡發行量大，有先天優勢。1050902

(中央社)