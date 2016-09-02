遭指委員逾1/3民進黨籍 顧立雄澄清
台北市議員鍾小平今天質疑行政院不當黨產處理委員會有4名委員具民主進步黨背景，向監察院陳情，要求調查是否超過1/3規定；委員會主委顧立雄表示，僅2人是民進黨籍。
政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例規定，委員11人到13人，委員中具有同一黨籍者，不得超過委員總額1/3。
鍾小平在監察院表示，11名不當黨產處理委員會委員，包括顧立雄、委員施錦芳、袁秀慧及羅承宗都有民進黨背景，無法落實轉型正義、獨立超然成立宗旨，呼籲監察院主動調查。
顧立雄受訪表示，他很早前就問過袁秀慧和羅承宗，都非民進黨籍，委員中只有他與施錦芳是民進黨籍，沒違反規定。
他說，不應憑主觀想像就檢舉，應先查證。1050902
(中央社)
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