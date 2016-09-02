維京群島有本土茲卡 旅遊建議提升警示

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衛福部疾管署今天說，中美洲暨加勒比海地區英屬維京群島出現茲卡本土疫情，即日起提升英屬維京群島茲卡病毒旅遊疫情建議為警示。

世界衛生組織（WHO）於1日公布茲卡病毒最新疫情概況報告指出，中美洲暨加勒比海地區英屬維京群島出現茲卡本土疫情。

全球自西元2007年以來，至少有69國/屬地具茲卡病毒本土病例紀錄，疫情以中南美洲及加勒比海地區最為嚴峻。

衛生福利部疾病管制署將至今持續具流行疫情或可能有本土傳播的59國/屬地，包括亞洲地區泰國、菲律賓、越南、印尼、新加坡5國及美國佛州布勞沃德郡（Broward）、邁阿密郡（Miami-Dade）、皮尼拉斯郡（Pinellas）、棕櫚灘郡（Palm Beach），旅遊疫情建議列為警示（Alert）。

另外，柬埔寨、印尼、馬來西亞、寮國、孟加拉等10國於2007到2015年曾有疫情，惟2016年尚未報告病例，旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

疾管署表示，已有20國出現小頭症/先天性畸形個案，依現有證據，對於感染茲卡病毒與小頭症及其他胎兒腦部嚴重缺陷具因果關係已具強烈科學共識。近期全球疫情呈快速地理擴散情形，可能與北半球正處於夏季致病媒蚊活動度高有關，仍須提高警覺。

疾管署呼籲，懷孕及計畫生育的婦女暫緩前往，民眾如需前往應做好相關防蚊措施，並於離開流行地區後依循「2226原則」進行防護。

2226原則為女性無論有、無疑似症狀，都應延後2個月懷孕；男性如無出現疑似症狀，2個月內應避免性行為或正確使用保險套，若出現疑似感染，至少6個月應避免性行為或正確使用保險套。1050902

(中央社)