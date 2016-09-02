台北101珠寶腕表大賞 聚焦頂級貴客
台北101昨天（1日）起舉辦第4屆頂級珠寶腕表大賞，今年以「美好時光」為主題，展場以「家」為概念設計，共有16個品牌參加，展出全球限量頂級珠寶和BASEL、SIHH獨家表款，共有50多件作品，皆是一時之選，聚焦頂級貴客。本月起展至10月9日，在台北101購物中心四樓都會廣場。
16家品牌包括Audemars Piguet（愛彼表AP）、Piaget伯爵、Tiffany & Co.蒂芬妮、Breguet 寶磯、Jaeger-LeCoultre積家、Vacheron Constantin江詩丹頓、DAMIANI德米亞尼、Bvlgari寶格麗、Chopard蕭邦、Panerai沛納海、萬國表IWC、Boucheron伯敻、Hublot宇舶表、Roger Dubuis羅杰杜彼、Omega以及Van Cleef & Arpels梵克雅寶。
今年大賞提早一周舉辦，頂級貴客搶先預訂，同享周年慶首波優惠，刷聯名卡單筆每滿3萬送1500、每滿15萬送1萬500，每滿100萬送8萬現金抵用券，最高回饋8%。
接著在8日至10月10日，台北101展開「尊寵禮遇‧唯我獨享」13周年慶，首次與20家銀行合作，比去年17家多，以更多現金回饋取代贈品。國際精品Michael Kors、Alice + Olivia、a.testoni等有5折起限量商品，8至18日持聯名卡單筆滿萬千，滿6萬元可享20.2%最高回饋；禮讚/尊榮會員滿3萬5000元可換Michael Kors設計、限量2000隻的第13代紀念熊。
(中時)
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