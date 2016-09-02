第二屆唐獎週 9月22日至28日登場

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第二屆唐獎週將於9月22日至28日登場，活動涵蓋學術演講、音樂饗宴及文物展覽，2日唐獎教育基金會執行長陳振川(右四)介紹相關活動細節，會後來賓中央研究院院長廖俊智(右三)、故宮博物院院長林正儀(左二)等人一同合影。（王英豪攝）

第二屆唐獎週將於9月22日至28日登場，活動涵蓋學術演講、音樂饗宴及文物展覽，2日唐獎教育基金會執行長陳振川(右四)介紹相關活動細節，會後來賓中央研究院院長廖俊智(右三)、故宮博物院院長林正儀(左二)等人一同合影。

(中時)