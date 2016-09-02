中秋連假 科工館秦俑展推好康活動

開展慶中秋活動，邀請民眾一同看展逗熱鬧。(圖／時藝多媒體提供)

秋風颯爽正是出遊好時機！台北站將近20萬人潮見證的高人氣展覽《秦．俑－秦文化與兵馬俑特展》，將於中秋節(9/15)起移師到高雄國立科學工藝博物館展出，主辦單位推出「開展慶中秋 好康3重送」活動，邀請真人版兵馬俑到現場與民眾同樂，讓看展更有FU！

主辦單位表示，展覽開幕適逢4天中秋連假，特別舉辦限定活動與民眾共度中秋佳節。開展首日(9/15)推出前30名入場觀眾，即可獲得兵馬俑著色娃娃一只。為增添過節氣氛，特別邀請真人版兵馬俑到現場與民眾拍照合影。除了開幕首日活動外，更加碼推出購票抽抽樂，只要於現場購買展覽門票，即可參加抽獎活動，最大獎可獲得特展導覽手冊。一連4天的系列活動，希望能讓民眾渡過開心的連續假期。

即將在高雄國立科學工藝博物館展出的秦文物兵馬俑。(圖／時藝多媒體提供)

此展集結了陝西及甘肅近20家博物館單位的館藏珍品，共有近300件先秦及秦漢時代的文物，可說是有史以來最精采的秦文化展，讓民眾不必出國，即可享受世界級展覽體驗。高雄站預售72折優惠票可於全台7-11 ibon或利用網路在YAHOO超級商城「時藝」、GOMAJI、博客來售票網或17 Life等平台購買。活動及購票資訊詳請上FB粉絲團「秦．俑－秦文化與兵馬俑特展」或洽專線：02-66169938。

(中時電子報)