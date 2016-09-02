本是兄弟一對 郭彥甫：沒刻意跟我哥分開

雙胞胎兄弟郭彥均、郭彥甫近期鮮少合體。（圖／本報系資料照片）

雙胞胎兄弟郭彥均、郭彥甫以團體「2moro」出道，兩人以絕佳默契主持過《食尚玩家》、《冠軍任務》等節目，近期兄弟倆鮮少合體現身，弟弟郭彥甫今(2日)突有感而發，在臉書闢謠「我沒有刻意要跟我哥分開」。

郭彥均、郭彥甫兄弟倆近年各自在演藝圈闖蕩，郭彥甫今感觸說：「我沒有刻意要跟我哥分開，我們入行前就是兄弟一對」，強調和哥哥從小互相扶持，而他也坦言，近期推辭掉許多表演機會，郭彥甫也在發文中道歉。

郭彥甫近期實踐他的畫畫夢想，談到辦了幾個展覽，完成他幼時的藝術夢，郭彥甫感性說：「我會一直畫到很老很老⋯⋯」，並提到即使他對無法預測未來，「但我不想錯過任何自己可以對自己完成的事！」

(中時電子報)