福建檢察院返還台灣詐騙贓款 創首例

法務部今表示，大陸福建詐騙集團，利用「假交友、真詐財」方式，詐騙台灣7名女性，經過與大陸方面8個多月的司法互助，福建省漳浦縣人民檢察院日前終於返還6名台灣受騙人贓款人民幣37萬1400餘元，折合台幣180萬元。創下大陸檢方首例返還台灣被害人詐騙贓款的司法互助事例。

法務部表示，大陸福建省某詐騙集團，2014年7月至去年5月間，利用網路翻牆方法，以虛假身分申請並登入Facebook帳號後，選擇台灣女性為詐騙對象，經與被害人網路聊天博取感情之後，再假冒香港財富公司員工名義，以高額回報為餌誘騙被害人投資，7名台灣女性被害人信以為真，而分別匯款美金1600元至6萬餘元不等之金額，其中1名被害人因詐騙集團銀行帳戶遭凍結而未詐騙成功。

全案由大陸福建省公安機關查獲，移送福建省漳浦縣人民檢察院審查起訴。陸方去年12月間向法務部提出協助請求，表示在案件起訴前能及時返還詐騙款項。

法務部接到陸方司法互助請求後，轉請新北、士林、桃園、台中、彰化等地檢署協助辦理，陸方於今年6月至8月間，按各被害人之受害金額比例，陸續匯還款項入6名被害人的銀行帳戶，完成大陸檢方首例返還台灣被害人詐騙贓款的司法互助工作。

法務部表示，本案是大陸相關機關返還我方被害人詐騙贓款的第6件案例，自2013年6月間首次返還我方贓款以來，陸方迄今累計已返還約人民幣297萬5000餘元，約新台幣1442萬餘元。

台灣返還大陸也有5件成功案例，累計返還金額約新台幣1675萬餘元。

(中時)