陸商務部啟動滴滴優步合併反壟斷調查

大陸商務部發言人沈丹陽今天表示，滴滴優步合併未申報，商務部已對滴滴優步合併案展開反壟斷調查，兩次約談滴滴出行，要求說明交易情況、未申報的原因，提交有關文件、資料。

中新網報導，沈丹陽今天在大陸商務部例行記者會中表示，滴滴出行8月1日宣布與優步（Uber）全球達成戰略協議，將收購優步中國的全部資產。

他表示，交易雙方隔天履行股權變更登記手續。但此案先前未向商務部申報；在社會上引起廣泛關注後，亦有人向商務部舉報該交易當事方未依法申報。

沈丹陽指出，大陸商務部依據「反壟斷法」等有關法律法規對調查此案。

他說，截至目前，商務部反壟斷局已經兩次約談滴滴出行，要求其說明交易情況、未申報的原因，並按商務部提出的問題清單提交有關文件、資料；與有關部門和企業座談，了解網約車運營模式和相關市場競爭狀況等。1050902

(中央社)