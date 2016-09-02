張家界玻璃橋開放12天 暫隨景區封閉
位在湖南張家界的大峽谷風景區今天起暫時封閉，連帶使開放才12天、受到廣大矚目的大峽谷玻璃橋無法全面開放，只分時段允許事前有預約的旅行團進入，引起外界揣測。
綜合大陸媒體報導，玻璃橋所在地的張家界市慈利縣一名官員宣稱，風景區及玻璃橋封閉「不是大家猜測的安全問題」這座玻璃橋已經通過正規程序的安全驗收，建造、施工都是符合規格的，且有多項技術為世界首創，並已申請金氏世界紀錄。
報導指出，大峽谷風景區何時恢復開放需「另行通知」，至於內部的「補充建設」時間，預計需要10天左右。
這項報導提到，張家界大峽谷玻璃橋自8月20日開放遊客登橋，全球各地遊客蜂擁而至。但因每天僅限量8000人登橋，導致搶票風潮越來越狂熱。不少大陸外地遊客為了買到現場門票，不惜在景區門口打地鋪徹夜等待。
報導說，旅行社為了招攬客源，拼命囤積手中的玻璃橋門票，景區門口及網路上因此出現眾多黃牛，導致公定價人民幣238元、內含玻璃橋的B路線門票，被炒到1000元以上。
這項報導指出，張家界大峽谷風景區將利用封閉期間，從衛生、設施、秩序、規範、安防等方面作緊急提升。官員說，希望用10餘天「抓緊時間」進行一次「大的提質升級」。1050902
(中央社)
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