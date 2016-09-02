劉德立和巴最高法院副院長交流政經情勢

我要評比

中華民國駐巴拿馬大使劉德立夫婦日前與巴國最高法院副院長李昂（Hernan De Leon）伉儷及兩位女公子餐敘。劉德立和李昂席間也針對巴國政經情勢，以及臺巴兩國各項合作交流交換意見。

劉德立8月27日和李昂及其家人共進早餐。席間劉德立應詢簡述台灣相關獎學金計畫辦理情形。台灣自2004年起每年均提供若干獎學金給巴國學子赴臺攻讀學位，今年獲核錄的獎學金生共30名，迄今總計已薦送243名學子赴臺留學，目前計有163人已學成返巴就業，且在職場上表現優異，普獲巴國各界肯定。

李昂也讚稱台灣教育學術水準卓越，且前述獎學金條件優渥，甚受巴國青年學子青睞。

雙方同時就天主教在臺傳播情形、科技對人類生活造成的影響等議題廣泛交換意見。1050902

(中央社)