茲卡疫情延燒 李顯龍籲滅蚊蟲滋生地

新加坡茲卡總病例數增至151 起，總理李顯龍也在臉書中呼籲，消除蚊蟲滋生地是遏阻病毒擴散的最佳方式。

李顯龍指出，新加坡政府持續關注茲卡疫情已有一段時間，也了解病毒現身新加坡只是時間早晚的問題，雖然大部分的茲卡病例均集中在阿裕尼（Aljunied）和勿洛（Bedok）一帶地區，仍要提防茲卡病毒可能已擴散到新加坡其他地區。

他說，目前所知的病情都很輕微，有些患者甚或沒有任何症狀，有關人員正努力研究這種病毒，一般人民仍要提高預防措施，孕婦也要特別小心。1050902

(中央社)