西藏軍區升格後 宋景原回鍋副政委

我要評比

媒體報導，2011年2月前就擔任過西藏軍區副政委的宋景原，近期再度「回鍋」西藏軍區，擔任副政委一職。

西藏日報報導，民眾1日在拉薩群眾文體中心籃球館慶祝「2016‧中國拉薩雪頓節」開幕。宋景原以西藏軍區副政委身分出席。

澎湃新聞指出，宋景原，1957年5月出生，山東榮成市虎山鎮島宋村人。歷任團、旅、軍分區政治委員、西藏軍區政治部主任等職，2009年6月晉陞少將。

公開報導顯示，宋景原最晚在2011年2月前就曾出任西藏軍區副政委。在這之後，他又先後擔任過成都軍區政治部前副主任、成都軍區聯勤部前政委等職。

在中共此次深化國防和軍隊改革中，之前隸屬成都軍區的西藏軍區已升格為副軍區級單位，並劃歸陸軍領導。1050902

(中央社)