府核可赴美案 吳敦義卸任後首出訪

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總統府已核可前副總統吳敦義20日至10月6日赴美申請案，吳敦義辦公室今天表示，吳敦義感到高興，希望盡快拿到正式公文；吳敦義夫人將陪同前往。這是吳敦義卸任後首次出訪。

全美台灣同鄉聯誼會第39屆年會9月23到25日在美國波士頓舉行，今年年會主題為「創新開放拚經濟、民主法治顧台灣」，邀請吳敦義進行開幕專題演講。

總統府今天表示，由於政治敏感性和涉及機密風險都在可控制範圍內，且吳敦義參訪地點沒維安預警情資，已核可吳敦義申請案。

吳敦義辦公室下午表示，吳敦義除9月24日應邀在全美台灣同鄉聯誼會年會專題演講外，也有其他行程規劃，但目前都還在安排、調整。

吳敦義辦公室說，吳敦義會前往波士頓、洛杉磯、休士頓等城市，參與活動純粹是老朋友的見面，非官方活動，吳敦義夫人將陪同前往。1050902

(中央社)