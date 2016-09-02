混凝土車翻落4公尺深山坡 司機命大輕傷

39歲汪姓男子今天中午12時許駕駛混凝土車，行經嘉義縣竹崎鄉奮起湖山區169縣道14.5公里處，疑煞車失靈，翻落至4公尺深的山坡，車體嚴重受損。（高錦如翻攝）

39歲汪姓男子今天中午12時許駕駛混凝土車，行經嘉義縣竹崎鄉奮起湖山區169縣道14.5公里處，疑煞車失靈不慎翻落約4公尺深的山坡，奮起湖消防分隊獲報立即至現場救援，經救護人員評估患者生命徵象穩定，下巴及手掌處有擦傷，送醫後已無大礙，肇事原因警方仍在調查中。

雖然衝落至4公尺深的山坡，車體嚴重受損，還好有樹木當緩衝，降低傷害，消防人員表示，抵達救護現場時，患者已自行爬上路面等待救援，所幸輕傷，包紮後送石棹醫療站急救，目前已無大礙。

(中時)