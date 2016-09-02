顧立雄挺羅承宗 藍問為何要翁啟惠、黃世銘辭職？

不當黨產處理委員羅承宗遭國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲起底，曾因違反著作權法遭判刑，但主委顧立雄認為羅的案件是陳年往事，不影響專業，任用羅也不違法。

黃子哲說，今年4月中研院院長翁啟惠因浩鼎案被起訴，以及2013年11月，時任檢察總長黃世銘被控洩漏偵查秘密遭起訴。這兩件案，你有沒有公開大聲要求涉案人要辭職？中華民國哪一條法律規定這兩個人被起訴，就不能擔任中研院院長及檢察總長？「我先問你有沒有，有沒有，有沒有？」

黃子哲表示，若依過去顧立雄的標準，有前科的羅承宗絕對不適任，就算當了委員，你應該也要請行政院長將他免職。結果你迄今依舊力保羅承宗，還遷怒鄙視記者。

黃子哲說，一個曾竊盜他人智慧財產的人，賦予他極大的調查、處分權，去追討別人的財產，這樣合適嗎？社會觀感會好嗎？能夠依法公正行使職權嗎？

黃子哲表示，上帝要使一個人毀滅，必先使一個人瘋狂。看到雇綠雄猖狂的嘴臉，便知毀滅之日不遠。

(中時)