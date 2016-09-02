一卡通是否造成壓力 悠遊卡：有影響
悠遊卡公司今天宣布可在台北八大商圈刷悠遊卡，對一卡通是否造成壓力，董事長林向愷說，有一定程度影響，若一卡通影響力越來越大，會檢討，目前為止沒發生。
八大商圈包含北投、天母、公館、西門、圓山、晴光、台北地下街及永康商圈。
台北市長柯文哲和悠遊卡公司董事長林向愷下午出席「悠遊卡八大商圈便利支付記者會」，會後接受聯訪時，媒體提問，關於悠遊卡在商圈執行問題和一卡通是否造成悠遊卡壓力。
林向愷說，推行悠遊卡刷卡消費，先從商圈開始且會加速執行，進一步推動到周邊店家，讓支付地點增加，但商圈很多店家，希望讀卡機越小越好，目前已著手研發新的讀卡機。
另外，他表示，店家也有疑慮，收據是否會交給國稅局，「賺錢納稅是好的」，會用此觀念持續和業者溝通並化解疑慮。
至於一卡通是否造成悠遊卡壓力？林向愷表示，一卡通進入電子票證市場，對悠遊卡有一定程度影響，但辦活動是要讓台北市民了解台北八大商圈特色，希望藉由消費使用悠遊卡，「台北應該有悠遊卡主場優勢」，若一卡通影響力越來越大，會進行檢討，到目前為止都沒發生。1050902
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。