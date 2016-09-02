一卡通是否造成壓力 悠遊卡：有影響

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悠遊卡公司今天宣布可在台北八大商圈刷悠遊卡，對一卡通是否造成壓力，董事長林向愷說，有一定程度影響，若一卡通影響力越來越大，會檢討，目前為止沒發生。

八大商圈包含北投、天母、公館、西門、圓山、晴光、台北地下街及永康商圈。

台北市長柯文哲和悠遊卡公司董事長林向愷下午出席「悠遊卡八大商圈便利支付記者會」，會後接受聯訪時，媒體提問，關於悠遊卡在商圈執行問題和一卡通是否造成悠遊卡壓力。

林向愷說，推行悠遊卡刷卡消費，先從商圈開始且會加速執行，進一步推動到周邊店家，讓支付地點增加，但商圈很多店家，希望讀卡機越小越好，目前已著手研發新的讀卡機。

另外，他表示，店家也有疑慮，收據是否會交給國稅局，「賺錢納稅是好的」，會用此觀念持續和業者溝通並化解疑慮。

至於一卡通是否造成悠遊卡壓力？林向愷表示，一卡通進入電子票證市場，對悠遊卡有一定程度影響，但辦活動是要讓台北市民了解台北八大商圈特色，希望藉由消費使用悠遊卡，「台北應該有悠遊卡主場優勢」，若一卡通影響力越來越大，會進行檢討，到目前為止都沒發生。1050902

(中央社)