北埔忠恕堂修復竣工 開放預約參觀
歷時1年多修復的新竹縣北埔忠恕堂竣工，今天舉行揭牌典禮，金廣福文教基金會也於此營運，將免費接受民眾預約參觀。
「北埔忠恕堂修復工程」竣工暨金廣福文教基金會揭牌典禮今天舉行，由縣長邱鏡淳、客委會主委李永得、日本交流協會代表沼田幹夫、金廣福文教基金會董事長吳東昇及北埔各古蹟代表人等到場揭牌。
竹縣府文化局表示，在北埔聚落中，形式最特別的就是忠恕堂，這棟建築物以其具有洋風的圍牆及特殊角度的門樓讓人留下深刻印象。
文化局表示，北埔曾宅「忠恕堂」建於西元1922（大正11）年，為清光緒年間北埔文科秀才曾學熙的後代曾成統，因在地經商致富後而興建。
忠恕堂坐北朝南，與聚落朝向明顯不同，經地理風水師判斷，與鄰近姜氏家廟的燕尾脊相沖，犯「泥尖煞」，故曾氏改變曾宅院門的方位為西南向，使其屋頂軸線亦可交於秀巒山頂，形成今日所見的特殊風貌。
但因忠恕堂年久失修，導致毀壞嚴重，後經時任立委吳東昇奔走買下，於民國94年登錄為新竹縣歷史建築物，95年起陸續獲客家委員會補助經費，進行調查研究及緊急搶修工程，所有權人自籌經費進行修復，以保存這棟具有代表性的建築。
文化局表示，工程於103年12月底發包，由東郡營造有限公司承攬，104年1月23日開工，105年2月29日完工、6月完成驗收。忠恕堂啟用後成為金廣福文教基金會之新址。
文化局表示，北埔聚落四處古蹟、三處歷史建築，今年忠恕堂、姜氏家廟完工後，北埔老聚落將呈現完整文化資產風貌，對北埔聚落保存及觀光，將有劃時代的進展，打造客家浪漫台三線，推動北埔老聚落的文化、觀光、產業發展。
文化局指出，即日起忠恕堂接受團體預約參觀，開放時間為每日上午9時至中午12時、下午1時30分至4時30分，每週二休息，可洽預約傳真電話03-5803907。1050902
(中央社)
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