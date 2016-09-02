台人遭福建詐騙集團詐騙 陸方返還款項
法務部今天指出，兩岸司法互助協議在罪贓返還上又取得新進展。經過8個多月的努力，福建省漳浦縣人民檢察院日前返還6名台灣受騙被害人贓款約人民幣37萬1400餘元。
大陸福建省某詐騙集團於民國103年7月至104年5月間，利用網路翻牆方法，以虛假身分申請並登入Facebook帳號後，選擇台灣女性為詐騙對象，經與被害人網路聊天博取感情之後，再假冒香港財富公司員工名義，以高額回報為餌誘騙被害人投資。
法務部表示，7名台灣女性被害人信以為真，分別匯款美金1600元至6萬餘元不等金額。其中，1名被害人因詐騙集團銀行帳戶遭凍結而未詐騙成功。
法務部說，本案由大陸福建省公安機關查獲，移送福建省漳浦縣人民檢察院審查起訴。循兩岸司法互助聯繫程序，陸方去年12月間向法務部提出協助請求，俾於案件起訴前能及時返還詐騙款項給被害人。
法務部接到司法互助請求後，轉請新北、士林、桃園、台中、彰化等地檢署協助辦理，由承辦檢察官協助完成兩岸調查取證及相關返還款項的前置作業。
陸方於今年6月至8月間，按各被害人的受害金額比例，陸續匯還款項入6名被害人的銀行帳戶，完成大陸檢方首例返還台灣被害人詐騙贓款的司法互助工作。
法務部指出，本案也是大陸相關機關返還我方被害人詐騙贓款的第6件案例，自102年6月間首次返還我方贓款以來，陸方迄今累計已返還約人民幣297萬5000餘元（約新台幣1442萬餘元），台灣返還大陸也有5件成功案例，累計返還金額約新台幣1675萬餘元。1050902
(中央社)
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