中共空軍司令：正發展新一代遠程轟炸機

北京新浪網今天報導，中共空軍司令員馬曉天昨天回應媒體時證實，中共正在發展新一代遠程轟炸機。

據報導，馬曉天昨天出席長春空軍航空開放活動並向空軍航空大學新學員訓詞時表示，中共空軍已進入轉型階段，要建立一支攻防兼備的強大空軍。

中共去年舉行紀念抗戰勝利閱兵時，空軍「轟6k」飛機首次公開亮相；今年7月南海局勢緊張之際，這型中共空軍最先進轟炸機還曾赴黃岩島巡航，也將在空軍今年的航空開放活動中靜態展示。

報導說，馬曉天當天被問及未來轟炸機發展問題時表示，與過去相比，中國目前的遠程打擊能力有了很大的提高，「將來還會有更大提高，我們現在發展新一代的遠程轟炸機，將來你會看到的。」

「轟6K」是對「轟6」轟炸機徹底重新設計的最新改進型號，配備俄羅斯D-30KP-2發動機和新型航空電子設備。新發動機和機身複合材料的使用，使轟炸機的航程顯著增加。該型轟炸機首先用作中程巡航導彈「長劍-10（KD-20）」的載體，共有6個翼下掛架。

報導說，在中共各種新型殲擊機生產項目廣泛宣傳的背景下，「轟6K」項目一直較為低調。與此同時，「轟6K」轟炸機能確保中共擁有獨一無二的能力，使用巡航導彈對亞太地區任何地點實施密集突擊。

而2015年，「轟6K」轟炸機曾4次赴西太平洋遠海訓練。

今年7月6日，「運20」正式列裝中共空軍，是中共空軍具備強大戰略投送能力的重要標誌。

報導引述大陸軍事專家指出，具備遠程投送能力和遠程打擊能力是大國空軍的重要指標。在沒有「運20」之前，中共空軍在遠程投送能力方面存在明顯不足和缺陷，而「運20」非常及時地填補了這一空白。

專家說，中共空軍下一步一定會著力提高遠程打擊能力，甚至可能直接發展超越美國「B-2」的隱形遠程轟炸機。1050902

(中央社)