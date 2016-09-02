北市刷悠遊卡消費 擴及八大商圈

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逛北市八大商圈也能刷悠遊卡，悠遊卡公司今天說，小額消費合作通路再擴大，包含北投、天母、公館、西門、圓山、晴光、台北地下街及永康商圈。

台北市悠遊卡控股公司和商業處下午舉行「悠遊卡八大商圈便利支付記者會」，悠遊卡公司表示，即日起民眾持悠遊卡至八大商圈刷卡付費，只要單筆消費滿新台幣50元，就可獲得10元現金抵用券或60點UUPON點數回饋，持指定銀行悠遊聯名卡可享點數回饋或現金抵用券。

悠遊卡公司提醒，活動單筆消費可累計增加，但每卡每日商圈限領3份，各店家回饋方式依店家規定為準，消費回饋除公館指定商店每天限量100份、晴光商圈限量600份，其餘商圈每天限量1000份，送完為止。1050902

(中央社)