北市刷悠遊卡消費 擴及八大商圈
逛北市八大商圈也能刷悠遊卡，悠遊卡公司今天說，小額消費合作通路再擴大，包含北投、天母、公館、西門、圓山、晴光、台北地下街及永康商圈。
台北市悠遊卡控股公司和商業處下午舉行「悠遊卡八大商圈便利支付記者會」，悠遊卡公司表示，即日起民眾持悠遊卡至八大商圈刷卡付費，只要單筆消費滿新台幣50元，就可獲得10元現金抵用券或60點UUPON點數回饋，持指定銀行悠遊聯名卡可享點數回饋或現金抵用券。
悠遊卡公司提醒，活動單筆消費可累計增加，但每卡每日商圈限領3份，各店家回饋方式依店家規定為準，消費回饋除公館指定商店每天限量100份、晴光商圈限量600份，其餘商圈每天限量1000份，送完為止。1050902
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。