ICRT第十屆樂團大競技總決賽登場
「ICRT第十屆樂團大競技」總決賽將於9/3（六）3:00~6:30 PM在大直美麗華水舞廣場盛大舉行！活動現場除了有精彩絕倫的樂團比賽，還可以一窺ICRT人氣DJ Joseph的精彩主持，周邊也設有許多有趣的互動攤位，讓參加的民眾拿回一系列好禮，更棒的是，活動全程免費參加！
從上百團參賽樂團中殺出重圍的六團，將於當天爭奪冠軍寶座，多元的曲風與懾人的表演，千萬不要錯過！此外，ICRT帥哥DJ Joey將在現場播音室進行轉播，為大家帶來第一手的實況報導。活動更邀請到重量級評審團為比賽嚴格把關，其中包括知名製作人陶山、旺福樂團吉他手姚小民及金牌音樂人陳惠婷。還有還有，決賽當天將由入圍金曲獎最佳樂團的旺福擔任表演嘉賓，將活動帶到最高潮！想聽到旺福幽默活潑的表演、一睹今夏最刺激的樂團比賽嗎？現在就快和朋友相約9月3日前往大直美麗華觀戰吧！
(工商)
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