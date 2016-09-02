萬人泳渡蓄勢待發 日月潭周末交通管制

日月潭萬人泳渡，潭面設施與救生浮台。(沈揮勝攝)

出發點朝霧碼頭岸邊陳設。(沈揮勝攝)

競賽部分的路線海報。(沈揮勝攝)

會場一隅。(沈揮勝攝)

日月潭萬人泳渡，將在3、4日登場，主辦單位南投縣政府、埔里四季早泳會及魚池鄉公所，從上周起即開始整理、布置場地，包括隔離水道、救生浮台及告示指標等，都已準備就緒。

埔里四季早泳會會長林登燦說，將以安全為最大前提，活動日將動員水下（潛水人員）、水面（救生員）及空中（空勤直升機）救生人員逾800人，一定要把「安全」作到最完美。

這次活動，有2萬718人報名，若加上陪同的家屬親友，日月潭周邊至少將湧入3、4萬人，南投縣警局集集分局與公路總局第2區養護工程處埔里工務段同時宣布，活動這兩天，台21線部分路段及台21甲線環湖公路將實施交通管制，請民眾配合員警及現場人員指揮並遵行。

交管與疏導內容如下；3日下午3點起至4日下午4點止，台21線60.9至65.5K，即九龍路口至日管處向山遊客中心路段，以及台21甲線6.6至7.3K即青年活動中心至潭南三岔路口，禁止路邊停車。

4日上午6點至下午4點實施單向管制，包括所有車輛依順時鐘方向行駛環湖公路，禁止車輛由頭社經台21甲線往伊達邵方向及由台21線60.9K(九龍路口)往頭社方向行駛。

單向管制同時段提供台21線60.6至57.8K即九龍路口往魚池方向、台21線65.5K向山遊客中心往頭社方向四線道外側車道、台21甲線1.8至6.5K之直道靠山側壁，大型車可依序停放；台21甲線7.3K潭南三岔路口往頭社方向靠左側山壁，小型車可依序停車。

埔里工務段表示，4日上午6點至11點，台21線60.9至60.6K九龍路口路段將實施調撥車道，魚池往日月潭方向為3車道，日月潭往魚池方向1車道。

(中時)