萬人泳渡蓄勢待發 日月潭周末交通管制
日月潭萬人泳渡，將在3、4日登場，主辦單位南投縣政府、埔里四季早泳會及魚池鄉公所，從上周起即開始整理、布置場地，包括隔離水道、救生浮台及告示指標等，都已準備就緒。
埔里四季早泳會會長林登燦說，將以安全為最大前提，活動日將動員水下（潛水人員）、水面（救生員）及空中（空勤直升機）救生人員逾800人，一定要把「安全」作到最完美。
這次活動，有2萬718人報名，若加上陪同的家屬親友，日月潭周邊至少將湧入3、4萬人，南投縣警局集集分局與公路總局第2區養護工程處埔里工務段同時宣布，活動這兩天，台21線部分路段及台21甲線環湖公路將實施交通管制，請民眾配合員警及現場人員指揮並遵行。
交管與疏導內容如下；3日下午3點起至4日下午4點止，台21線60.9至65.5K，即九龍路口至日管處向山遊客中心路段，以及台21甲線6.6至7.3K即青年活動中心至潭南三岔路口，禁止路邊停車。
4日上午6點至下午4點實施單向管制，包括所有車輛依順時鐘方向行駛環湖公路，禁止車輛由頭社經台21甲線往伊達邵方向及由台21線60.9K(九龍路口)往頭社方向行駛。
單向管制同時段提供台21線60.6至57.8K即九龍路口往魚池方向、台21線65.5K向山遊客中心往頭社方向四線道外側車道、台21甲線1.8至6.5K之直道靠山側壁，大型車可依序停放；台21甲線7.3K潭南三岔路口往頭社方向靠左側山壁，小型車可依序停車。
埔里工務段表示，4日上午6點至11點，台21線60.9至60.6K九龍路口路段將實施調撥車道，魚池往日月潭方向為3車道，日月潭往魚池方向1車道。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。