高檢署反股市禿鷹小組 調樂陞資料

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台灣高檢署「反股市禿鷹小組」，今天針對各界質疑的樂陞坑殺股民案，展開初步調查行動！高檢署檢察官許永欽今天下午會同法務部駐金管會檢察官陳宗豪、證期局人員到櫃買中心調閱資料研析。

高檢署表示，高檢署設有偵查經濟犯罪中心，平日針對有危害金融經濟之可疑犯罪案件，均持續嚴密督導檢調，積極打擊不法；但因為股市禿鷹猖獗，自9月1日成立「反股市禿鷹小組」，由襄閱主任檢察官費玲玲率領6名檢察官，結合金管會證券期貨局、檢查局、證交所、櫃買中心及司法警察等單位，嚴厲查緝股市禿鷹的不法行為。

高檢署強調，自8月底至今，有關日商百尺竿頭數位娛樂有限公司併購樂陞公司破局一案，社會輿論沸沸揚揚，高檢署偵查經濟犯罪中心亦早已關注，指示檢察官許永欽蒐集資料。

許永欽並於今日下午會同法務部駐金管會檢察官陳宗豪、證期局人員前往櫃買中心調閱相關資料研析，以採相關因應措施積極處理。

(中時)