張兆順接兆豐金 首要之務是查明真相

兆豐金董事長張兆順表示，上任後首要之務是查明真相、消除社會大眾對兆豐洗錢的疑慮。(洪凱音攝)

兆豐金控今下午進行董事長交接典禮，新任董事長張兆順表示，上任後首要之務是查明真相、消除疑慮，只要能消除疑慮，且與法律規範沒有衝突，資料全部都可以公開。

張兆順說，相信兆豐沒有洗錢、是銀行作業疏失，但被美國罰得這麼重，外界不會這麼想，因此，危機處理小組要馬上運作，解決外界疑慮就必須查明真相、以最嚴厲標準通過主管機關對內稽內控的檢視，不會在第一時間談懲處、誰該負責，因為事情查清楚後，責任釐清，答案就出來了。

擔任過第一金董事長的張兆順這次來救火，財政部次長蘇建榮指出，張兆順對金融業業務非常純熟，在第一金控期間，發揮會計專長，對內稽內控嚴謹，業績呈現2位數成長，希望以他的專業，解決兆豐金控、銀行目前的難題，希望如同他的名字「兆」、「順」，協助兆豐兆順度過難關，從此一帆風順。

(中時)