政院核定陳金德掌中油、黃育徵掌台糖
經濟部所屬國營事業大致底定！行政院長林全今早正式核定中油董事長由花媽愛將高雄市前副市長陳金德出任，而台糖董事長由前台橡董事長黃育徵出線。這項人事案稍晚經濟部將正式對外發布。
陳金德是新潮流系人，也是花媽信任的人，六七月間坊間早已遍傳中油董座將由花媽認可的陳金德出線，政院高層也證實這項人事確實早已內定。高雄氣爆後，中油總部拍板南遷，加上中油五輕關廠後遺留的輸油管線問題，及中油在高雄管線問題有必要一位有力人士在地協調，陳金德與花媽關係良好，又曾任副市長，勢必能為中油扮演有力協調角色，對此，中油內部早已大表歡迎。
陳金德畢業於台大化工所，屬民進黨新潮流系，曾任高雄市環保局長、副市長，與高雄市長陳菊有共事經驗，很早即成綠營屬意中油董座人選，相關人事本週由經部呈報政院，今早林揆正式核定。
黃育徵則是總統人馬，現任循環台灣基金會理事長，也曾任民進黨智庫小英文教基金會、新境界基金會董事，被視為正宗英系財經人馬，出掌台糖顯示中央將加強對台糖的掌握力度。
黃育徵現任多家公司董事及「資源循環台灣基金會」理事長，其妻張振亞為台灣嬌生前總經理，兩人在蔡英文競選期間，都被視為企業界挺英代表；夫妻也都曾在蔡英文智庫小英基金會任職，被視為英派財經人馬。
(工商)
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