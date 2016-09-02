美網》持外卡重返美網 戴波特羅：我夢寐以求

戴波特羅美網男單闖進第3輪。(美聯社)

一度因傷曾經萌生退意，阿根廷名將戴波特羅(Juan Martin Del Potro)，傷癒復出找回過往身手，里約奧運奪銀的他，睽違3年以外卡身分重返2009年捧起生涯唯一大賽金盃之地，戴波特羅由衷感激，「感謝你們的邀請，感謝這張外卡。」

近幾年手腕多次動刀，27歲的戴波特羅去年缺席4大賽，生涯排名掉到142，但今年里約奧運首輪拍落球王喬柯維奇，準決賽再力克西班牙蠻牛納達爾挺進金牌戰最終摘銀，也因此獲得美網男單外卡資格，繼2013年後再站上美網賽場。

戴波特羅2日再直落三7比6 (5)、 6比3、 6比2擊敗大會第19種子地主選手強森(Steve Johnson)，成為唯一一位持外卡闖進第3輪單打選手。即便作客踢館地主好手，紐約客仍不吝掌聲，讓戴波特羅在足球場般的歡呼聲中迎向勝利。

戴波特羅美網男單闖進第3輪。(美聯社)

「或許你們聽起來有點奇怪，但我很喜歡，感覺就像置身在足球場。」戴波特羅說，「我很享受這一切，能在這裡感受到球迷的愛戴非常美妙。」

戴波特羅隨後也在推特分享重返亞瑟艾許球場的悸動，「我夢想重返這個球場好幾回，這是個特別的夜晚。」他下一戰將碰頭世界排名第3瑞士好手瓦林卡，爭奪16強門票。

(中時電子報)