美網》持外卡重返美網 戴波特羅：我夢寐以求
一度因傷曾經萌生退意，阿根廷名將戴波特羅(Juan Martin Del Potro)，傷癒復出找回過往身手，里約奧運奪銀的他，睽違3年以外卡身分重返2009年捧起生涯唯一大賽金盃之地，戴波特羅由衷感激，「感謝你們的邀請，感謝這張外卡。」
近幾年手腕多次動刀，27歲的戴波特羅去年缺席4大賽，生涯排名掉到142，但今年里約奧運首輪拍落球王喬柯維奇，準決賽再力克西班牙蠻牛納達爾挺進金牌戰最終摘銀，也因此獲得美網男單外卡資格，繼2013年後再站上美網賽場。
戴波特羅2日再直落三7比6 (5)、 6比3、 6比2擊敗大會第19種子地主選手強森(Steve Johnson)，成為唯一一位持外卡闖進第3輪單打選手。即便作客踢館地主好手，紐約客仍不吝掌聲，讓戴波特羅在足球場般的歡呼聲中迎向勝利。
「或許你們聽起來有點奇怪，但我很喜歡，感覺就像置身在足球場。」戴波特羅說，「我很享受這一切，能在這裡感受到球迷的愛戴非常美妙。」
戴波特羅隨後也在推特分享重返亞瑟艾許球場的悸動，「我夢想重返這個球場好幾回，這是個特別的夜晚。」他下一戰將碰頭世界排名第3瑞士好手瓦林卡，爭奪16強門票。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。