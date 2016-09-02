吳慷仁甜喊「爸比愛媽咪」 私下愛對女友撒嬌
台視八大愛奇藝《植劇場》系列《戀愛沙塵暴》角色對話現實又直白，有別於以往偶像劇的金句，其中葉星辰在劇中飾演吳慷仁的控制女友，但目前播出橋段兩人都只用視訊見面，吳慷仁常甜喊「爸比愛媽咪」，目前已被網友選為情侶間流行的最甜蜜「愛情口號」。
吳慷仁受訪時就透露自己會對女友撒嬌，但這回在劇中卻「撒嬌過了頭」，除了他沒有形象的盡情賣萌，與他配對的葉星辰更是盡情的耍媚，但她的演出讓網友反應兩極，有一方喜歡她的嬌氣，認為如果有女友如她一樣「什麼東西都願意買」，但另一方則是形容只要她一出口「雞皮疙瘩掉滿地」。
葉星辰一開始要演出嬌嬌女，頗為痛苦，「我的鞋櫃只有球鞋，絕對不會去做指甲，連粉紅色都不會碰。」但從她出場，與吳慷仁的甜蜜對話竟也成為流行語，還被網友形容為已取代「我愛你」，成為情侶間的「愛情口號」。
日前網友為該劇做調查，「爸比愛媽咪」是最受歡迎的金句，這句話還成為情侶間的流行語，播出期就有女粉形容「爸比愛媽咪」已成為跟男友間的對話，完全取代「我愛你」的日常用語。被喊「爸比」吳慷仁認為撒嬌這回事對他並不難，但會不會這樣甜喊，則是還沒試過。
(中時)
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