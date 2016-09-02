天降火箭殘骸 湖北恩施人見慣了
中國大陸湖北省恩施縣與重慶交界的地帶，由於大部分地區山大人稀，是太原衛星發射中心選定的火箭整流罩殘骸落區。對恩施人來說，天降龐然大物已經見怪不怪，有些甚至會砸毀房屋。
長江日報報導，恩施盛家壩村老街村民楊燦一天早上發現舅舅的老屋被一塊不明物體砸毀，「有一個卡車那麼大，老宅是木頭房，雖然老但結構一直都是完整的。這個不明物從天上砸下來後，直接把房子砸平了！」
這個不明物體其實是火箭整流罩，恩施市盛家壩鄉人民政府表示，這次一共兩塊火箭整流罩落在盛家壩，另一塊落在了集鎮。政府已經派人前往殘骸降落點，等待相關部門運走殘骸。
楊燦說，火箭整流罩落下的地方雖然是老街，平時去的人不多，但還是有路人經過。不過她也聽鄉親們提起，前不久，相關部門已經跟大家打了招呼，近期會有火箭整流罩掉落，最好不要到田間幹活。
火箭整流罩用於保護衛星及其他有效載荷，以防止火箭或衛星受氣動力、氣動加熱及聲振等有害環境的影響，是運載火箭的重要組成部分。
整流罩平時保護太空船，運載火箭飛出大氣層後，整流罩將分成兩半拋開，通常墜落在人煙稀少的地方。
報導說，恩施與重慶交界人口稀少，是太原衛星發射中心選定的火箭整流罩殘骸理論落區。粗略統計，2013年7月、2013年10月、2014年8月、2010年8月、2008年5月都有部分火箭殘骸落在恩施。1050903
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。