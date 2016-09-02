天降火箭殘骸 湖北恩施人見慣了

中國大陸湖北省恩施縣與重慶交界的地帶，由於大部分地區山大人稀，是太原衛星發射中心選定的火箭整流罩殘骸落區。對恩施人來說，天降龐然大物已經見怪不怪，有些甚至會砸毀房屋。

長江日報報導，恩施盛家壩村老街村民楊燦一天早上發現舅舅的老屋被一塊不明物體砸毀，「有一個卡車那麼大，老宅是木頭房，雖然老但結構一直都是完整的。這個不明物從天上砸下來後，直接把房子砸平了！」

這個不明物體其實是火箭整流罩，恩施市盛家壩鄉人民政府表示，這次一共兩塊火箭整流罩落在盛家壩，另一塊落在了集鎮。政府已經派人前往殘骸降落點，等待相關部門運走殘骸。

楊燦說，火箭整流罩落下的地方雖然是老街，平時去的人不多，但還是有路人經過。不過她也聽鄉親們提起，前不久，相關部門已經跟大家打了招呼，近期會有火箭整流罩掉落，最好不要到田間幹活。

火箭整流罩用於保護衛星及其他有效載荷，以防止火箭或衛星受氣動力、氣動加熱及聲振等有害環境的影響，是運載火箭的重要組成部分。

整流罩平時保護太空船，運載火箭飛出大氣層後，整流罩將分成兩半拋開，通常墜落在人煙稀少的地方。

報導說，恩施與重慶交界人口稀少，是太原衛星發射中心選定的火箭整流罩殘骸理論落區。粗略統計，2013年7月、2013年10月、2014年8月、2010年8月、2008年5月都有部分火箭殘骸落在恩施。1050903

(中央社)