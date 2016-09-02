傳提撥率提高3倍 銓敘部：絕非事實

銓敘部今天表示，媒體報導銓敘部長周弘憲指稱「避免退撫基金破產，軍公教提撥率恐須增3倍」，純屬誤解，絕非事實。

媒體報導，周弘憲在上午考試院記者會示警，據公務員退撫基金最新精算結果，負債高達新台幣2兆3000餘億元，為維持不破產及未來50年財務平衡，提撥率要從目前12%提升3倍多。

銓敘部下午發布新聞稿表示，目前退撫基金規模雖達5000多億，但依據每3年一次的定期精算，在一定的假設條件下，如果制度不改，退撫基金的提撥費率恐須達36%以上，也因此周弘憲才說公務人員退休金制度必須利用這次由下而上的國家年金改革委員會議，大家好好的談，理性討論出一個足以保障公務人員尊嚴，並能合理維護退休人員生活的永續退休制度。絕無媒體所指「軍公教提撥率恐須增3倍」情事。

銓敘部表示，公務人員自提金額與政府財政負擔都重，但涉及年金制度存續，為建立公平、合理、永續的制度，大家責無旁貸，多數公務員默默為國家、社會奉獻心力，未來年金改革，或許對公務人員退休所得減少，但這是情非得已，希望為了下一代、下下一代，支持改革。1050902

(中央社)