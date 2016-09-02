老婆不在家噴發孤單感 激魏德聖創新作

魏德聖再重回現實生活中取材的愛情電影《52Hz, I love you》。（圖／威視電影）

導演魏德聖繼《海角七號》、《賽德克‧巴萊》後，即將推出新作《52Hz, I love you》，這是魏德聖再重回現實生活中取材的愛情電影，提到拍攝緣起，全因是前一陣子妻小不在家，激發魏德聖的創作靈感。

魏德聖推出新作《52Hz, I love you》。（圖／威視電影）

談到魏德聖新作的靈感，他笑稱全因有一陣子老婆和孩子不在台北，本來想享受獨處時光的他，卻突然感到寂寞，「我突然很好奇其他孤單的人都在做什麼？所以才想要拍一部讓人『不孤單』的電影。」希望傳達滿滿的幸福感給所有觀眾。

魏德聖繼《海角七號》後，重返浪漫的愛情電影，被問到私下是否也很浪漫時，他認為真正的浪漫是很生活的，越單純越浪漫。《52Hz, I love you》將於2017年農曆春節登場。

(中時電子報)