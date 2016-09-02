從緬甸進軍威尼斯 趙德胤曝拍毒品片原因
創作以來，趙德胤的電影作品屢獲國內外肯定，《再見瓦城》更一舉入圍威尼斯影展。日前他受邀到公視《世界這Young說》與主持人李四端與十位大學生對談，分享他用影像說故事的生命歷程，出身緬甸的華裔電影導演趙德胤16歲離開家鄉，獨自一人來到台灣念書，進而開始創作。他的作品擅用鏡頭直視社會底層與命運掙扎的人；以有限的資金，在緬甸鄉間等困窘環境拍片，卻說出世界共感的寂寞，電影作品獲國際影展肯定。
創作常有「毒品」這元素，趙德胤也透露自己國小四年級時，有個大５歲的同校同學「他就是吸海洛英死掉了」，他也說「長得很帥的一個男生、獨生子，我永遠記得去殯儀館看他，還有他媽媽的那個樣子」。
從異鄉來到台灣，對這些外在的肯定，趙德胤說「現在想起來都會覺得有點不可思議」，他也說「那時候來台灣就像中樂透」。求學過程，卻逼得趙德胤走上拍片賺獎金的路，他形容當時經濟的窘迫說「得當獎金獵人、賺獎金，以前只要5萬塊以上的拍片比賽，我都會參加」。
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(中時)
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