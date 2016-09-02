三星宣布 全球召修Galaxy Note 7

Galaxy Note 7。（美聯社）

三星稍早之前宣布，將在全球召修Galaxy Note 7智慧型手機，因為接連有幾起報告顯示，當裝置在充電時會起火。

這次召修的產品是三星的旗艦裝置，使得這個全球最大的手機製造商益顯尷尬。Note 7上個月才上市，韓國媒體報導，全球已經有五起Note 7起火的案例。而根據《FT》報導，光是在9月1日，三星就在南韓與國外地區總共收到35起關於電池送修的案例。

在上市不久且獲得不錯佳績之後，三星突然宣布於全球召回Note 7，市調分析機構IDC認為，此乃止血之舉。三星須要在消費者將「手機電池爆炸」與「三星品牌」連結在一起之前，緊急作出因應措施。

由於三星Galaxy Note 7正是三星為狙擊蘋果iPhone 7而在下半年推出的旗艦機，因此，Daishin Securities分析師Park Kang-ho認為，三星新機在此時爆發電池問題，可說是最壞的時機，此次的事件將會進一步壓縮了Note 7帶來的獲利表現與影響力。

不過，即便罕見的發生全球召回的事件，分析師仍舊認為因為三星在供應鏈與製造端的強勢，這次召回事件僅會在短期內對三星造成影響。

(集團連線報導)