恍神？淡水客運開上人行道 撞歪路燈

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淡水客運駕駛恍神撞上人行道。（陳心瑜翻攝）

淡水客運駕駛恍神撞上人行道。（陳心瑜翻攝）

新北市淡水客運蔡姓駕駛今天中午12時許，駕駛紅13行經八里區博物館路、文昌路時，疑因恍神撞上人行道，路燈也遭撞歪，幸無乘客受傷，淡水客運也趕緊派車接駁。

(中時)