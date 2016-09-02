28青年向前「蔥」 抓住人生大餅
28歲林明利參與勞動部的青年就業讚計畫，考取烘培證照後，原本白天在餐廳擔任點心烘焙師，晚上則協助家中經營手作生蔥抓餅生意，後因母親受傷，為能有更多時間照顧雙親，因此專心經營蔥抓餅生意，反而拚出商機。
林明利畢業於大學餐飲管理系，曾有一段時間到麵包店作學徒，但在作學徒期間，曾被師傅勸說要他轉換跑道，一度想要放棄烘焙，為學習第二專長，就到永康就業中心詢問職訓，選擇數位美工課程，後來因對烘焙仍有強烈的興趣，因此透過「青年就業讚計畫」參加蛋糕麵包證照班，並且順利考取證照。
林明利在受訓期間，嘗試自製不同的糕點請老師指點，也到市場去擺攤，吸收多方意見、累積自己的經驗，加強烘焙品質，將巧思融入改良自家的蔥抓餅，讓餅皮更加酥脆不油膩，儘管沒有大肆的宣傳廣告，透過熟客口耳相傳，訂單也非常穩定。
林明利表示，與他一起畢業的同學很多人都未找到人生的目標，而他一直都懷抱成為烘焙師傅的夢想，不斷的吸取新知，透過學習讓自己的成品更加吸引人，雖然目前的收入和上班差不多，但將來有一天他會展店將自家蔥抓餅的好味道讓更多人知道。
永康就業中心表示，年輕人應立定目標朝夢想前進，「青年就業讚計畫」是鼓勵18至29歲未在學而有就業意願的青年，藉由學習課程強化專業技能與提升就業能力。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。