28青年向前「蔥」，抓住人生大餅

林明利將巧思融入改良自家的蔥抓餅，讓餅皮更加酥脆不油膩，也為自己爭取到不少顧客。（黃文博攝）

28歲林明利參與勞動部的青年就業讚計畫，考取烘培證照後，原本白天在餐廳擔任點心烘焙師，晚上則協助家中經營手作生蔥抓餅生意，後因母親受傷，為能有更多時間照顧雙親，因此專心經營蔥抓餅生意，反而拚出商機。

林明利畢業於大學餐飲管理系，曾有一段時間到麵包店作學徒，但在作學徒期間，曾被師傅勸說要他轉換跑道，一度想要放棄烘焙，為學習第二專長，就到永康就業中心詢問職訓，選擇數位美工課程，後來因對烘焙仍有強烈的興趣，因此透過「青年就業讚計畫」參加蛋糕麵包證照班，並且順利考取證照。

林明利在受訓期間，嘗試自製不同的糕點請老師指點，也到市場去擺攤，吸收多方意見、累積自己的經驗，加強烘焙品質，將巧思融入改良自家的蔥抓餅，讓餅皮更加酥脆不油膩，儘管沒有大肆的宣傳廣告，透過熟客口耳相傳，訂單也非常穩定。

林明利表示，與他一起畢業的同學很多人都未找到人生的目標，而他一直都懷抱成為烘焙師傅的夢想，不斷的吸取新知，透過學習讓自己的成品更加吸引人，雖然目前的收入和上班差不多，但將來有一天他會展店將自家蔥抓餅的好味道讓更多人知道。

永康就業中心表示，年輕人應立定目標朝夢想前進，「青年就業讚計畫」是鼓勵18至29歲未在學而有就業意願的青年，藉由學習課程強化專業技能與提升就業能力。

(中時)