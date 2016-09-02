配合新南向 外交部擬整併外館、促進外交官年輕化
新南向政策辦公室主任黃志芳將出任駐星代表，親上前線指揮，而原南向辦公室將與行政院對外經貿談判辦公室整併。據悉，蔡政府傾向整併外館、致力外交人員年輕化，以配合新南向政策。
據了解，新南向政策綱領已底定，下一步即是回歸行政層級落實，未來東南亞國家來台免簽、促進企業資金及市場雙向流動將是執行重點。
涉外人士指出，為配合新南向政策，外交部下會期重點將是整併外館數量、促進外交官年輕化。台灣目前有120多個外館，維持運作都需「柴米油鹽醬醋茶」，將通盤檢討，精簡外館數量，人力亦將重新布局，亞洲地區外館數量可望增加，例如政府已與柬埔寨談好互設外館，預期近期將加速推動。
至於外交官年輕化，該人士指出，傳統上外交體系講究「階級」，是論資歷排輩，以致升遷管道受阻，未來希望納入績效評鑑，藉此提升整體外交戰力。
(中時)
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