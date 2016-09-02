首得小金人 成龍笑喊：沒規定不能再拿其他獎了吧
美國影藝學院今(2日)公布今年奧斯卡榮譽獎將頒發給香港武打巨星成龍，以表揚他對電影的傑出貢獻與終身成就，稍早成龍在微博開口說得獎心得，笑稱今天一開手機就發現電話被打爆了，他感謝成家班、戲中搭檔、所有合作夥伴、與影迷的支持，並透露自己野心不僅於此，未來還想奪奧斯卡更多獎。
成龍說：「今天一開手機，電話就被打爆了，謝謝所有發來祝賀的朋友。拍電影56年，感謝奧斯卡在我還打得動的時候，給了我這樣一個鼓勵。這份榮譽，與幾十年來與我共同出生入死的成家班兄弟，所有的優秀又敬業的戲中搭檔，還有所有支持我的合作夥伴們一起分享！感謝你們，更感謝全世界的影迷，我會繼續努力拍好戲給大家看！」
得了第一座奧斯卡獎後，成龍透露還有「小目標」：「那就是希望這座小金人不是我的最後一座，奧斯卡應該沒規定拿完終身成就獎就不能再拿別的獎了吧，哈哈哈。」而粉絲也道賀說：「恭喜，期待接下來上映的鐵道飛虎」、「華人的驕傲，當之無愧！」、「看著你、金寶叔，元彪叔，連杰叔，午馬叔戲長大的」、「第一個以演員身份獲得奧斯卡終身成就獎的亞洲人，龍叔真是我們中國人的驕傲」。
(中時電子報)
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