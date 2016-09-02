台17線下廍路段水淹20公分 民眾紛紛改道

台17線東港下廍路段水淹20公分，汽車紛紛自行改走環灣道路。(謝佳潾攝)

台17線東港下廍路段水淹20公分，外車道以立起交通錐。(謝佳潾攝)

暴雨加上漲潮，台17線淹水礙交通。(謝佳潾攝)

因西南風及低氣壓影響，屏東大雨下不停，東港鎮因暴雨加上漲潮，鎮內已出現淹水現象，台17線下廍路段也無法倖免，水淹20公分，造成機車都要騎在內車道，而汽車駕駛也因寸步難行自行繞進環灣道路。

公路總局第三區養護工程處表示，目前已有人員在積水處察看，將進一步研判是否要封鎖道路，依規定，水深30公分、汽機車連內側都無法行駛，才有達到封路的標準。

據中央氣象局資料顯示，截至下午4時許，東港鎮雨量已到238毫米，為全台第2高，第1高在七股，雨量為263毫米，而東港鄰近鄉鎮崁頂、南州、新園、林邊及佳冬的雨量也都突破200毫米。

(中時)