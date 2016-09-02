銅安里自來水普及 揮別重金屬地下水
台中大甲銅安里民長年使用地下水，因水中含重金屬超標為紅色，居民洗衣會染色，多需泡過漂白水，經立法院副院長蔡其昌爭取供水延管工程，自來水普及率提高至84.35％。
蔡其昌今天與自來水公司董事長郭俊銘，一起到台中市大甲區銅安里主持自來水供水延管工程啟用典禮，居民開心轉開水龍頭，以自來水洗手。
大甲區銅安里自重劃後，部分里民一直以地下水為飲用水源，里長林玉生為了居民長期使用混濁的地下水，屢次到時任立委的蔡其昌服務處陳情，辦理了多次會勘，向水利署爭取經費，但卻一直無法通過評比。
蔡其昌要求台中市政府環境保護局採樣分析其地下水源，分析結果發現地下水重金屬錳超標，不適合當飲用水的水源。
蔡其昌據此於立法院質詢前行政院長毛治國，為照顧居民健康及改善用戶用水權益，於103年度核定大甲銅安里供水延管工程，總經費新台幣8000萬元，104年10月開始施作，105年3月竣工，該里供水普及率自62.03%提高至84.35%。
86歲林江祥表示，以前的地下水是紅色的，還有鐵鏽味，洗衣服都會染色，衣服得泡過漂白水才能穿。他笑著說，現在衣服可以直接用自來水洗得乾乾淨淨的，不用再漂白了。1050902
(中央社)
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