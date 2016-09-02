逃逸外勞太壯卡樹幹間 糗樣遭逮
一名身材魁梧的黃姓逃逸外勞，昨晚遇警方臨檢，拔腿就往路旁的樹叢逃逸，員警隨後追上，竟發現他卡在2棵樹幹間，且動彈不得，員警將他救出，乖乖就逮。
新竹縣政府警察局竹北分局昨天晚間於湖口地區執行擴大臨檢勤務，一輛藍色廂型車見前方有員警執行攔檢勤務，將車輛停於路邊，車上3名男性乘客下車，且一副若無其事往四周「鳥獸散」。
員警認為有異，迅速上前攔住男子盤查，經查證身分後確認為逃逸外籍勞工，而同車另名黃姓男子見狀，則拔腿往路旁的樹叢逃逸，員警展開追捕。
黃姓男子逃進樹叢後，隨即消失，讓員警遍尋不著，走著走著，竟在暗黑的樹縫中發現露出於樹幹外的人體背部軀體，上前一看，才發現為該名逃逸男子，因身材壯碩，不慎卡在樹幹間的夾縫空隙，動彈不得，警方只好展開救援。
他被救出後向員警表示，本來打算躍下草叢間的水溝，以躲避警方追趕，但因水溝太臭，讓他無法忍受，所以決定返回樹叢，看到兩顆樹幹中間有空隙，想在該處掩蔽，豈料身體卻因太壯而卡住，因此「露餡」，超糗就逮。
此外，該名男子在逃逸過程還不慎滑落水溝，下半身沾染水溝污泥，不時發出難聞氣味，員警將他帶回偵訊時，讓整間派出所的空氣都伴隨著惡臭，讓承辦員警與外籍勞工表情都好尷尬。
警方調查，這兩名遭捕的越南籍男子，已脫離雇主之管理逃逸近9個月，警方訊後將2名逃逸外籍勞工，移送移民署依法處理。1050902
(中央社)
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