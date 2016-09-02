軍人辛酸 海軍艦長被太太說不是家裡人

軍人因工作性質特殊，常常無法陪伴家人左右。海軍168艦隊馬公艦上校艦長江仲瑋曾被太太說「你不是我們家的人，你是船上的人」，讓他很難過，只好做些浪漫小動作來感動太太。

國防部今天在圓山大飯店舉辦民國105年軍人節暨全民國防教育日表揚活動，由總統蔡英文頒獎表揚「國軍楷模」、「模範團體（主官）」、「敬軍模範」及「全民國防教育傑出貢獻獎」等獲獎人員共145名。

現職為海軍168艦隊馬公艦上校艦長的江仲瑋獲頒國軍模範團體主官，他獲獎時為124艦隊武昌軍艦艦長。他今天受訪表示，永遠記得他剛擔任艦長1個月時，某天跟太太吃晚餐，太太突然跟他說「你不是我們家的人，你是船上的人」。

江仲瑋當下聽到太太的話很難過，後來只好做一些小舉動來感動太太，例如某一天騙太太自己出海，但突然回家，或突然訂一個餐廳，利用小孩上學時間，兩人再過一次情人節。

談及船上領導與管理，江仲瑋說，海軍生活空間有限，尤其現在船上還有女性，一套管理制度不可能滿足所有人，因此會要求全船每一個人對單位要有歸屬感，要互相包容，船才能安穩走下去，執行任務。

因為工作無法陪伴家人的當然不只江仲瑋，今天獲頒國軍楷模的空軍499聯隊中校作戰長龔彥宏說，跟同袍在一起的工作時間，比陪伴家人時間還多很多，有時緊急在家裡休假被召回，有時要執行台海巡邏任務，加上現在人力越來越少，工作繁重。

龔彥宏說，這樣的工作型態剛開始太太無法接受，例如休假沒辦法回家，和太太相聚的時間又常常要調整，有時有緊急任務要被召回，影響家庭旅遊計畫，也影響太太的心情。

對太太的委屈、抱怨，龔彥宏只能頻頻安撫，讓太太了解或參加部隊活動，等太太了解她的工作性質和範圍，就會慢慢理解和習慣，或是假日過後再找時間和家人相聚，把家庭時光補回來。1050902

(中央社)