詐騙新手法 改寫違停地上電話

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詐騙集團先改寫警員留在地上的電話號碼，再向心急的車主佯稱要擄車勒贖。（程炳璋）

台南市市區違停拖吊民營化以來，申訴爭議不斷，最近警方發現，有詐騙集團先改寫警員留在地上的電話號碼，再向心急的車主佯稱要擄車勒贖，幸賴民眾機警發現未上當，警方正依照電話追查歹徒身分中。

台南市4月中啟動違停拖吊業務民營化以來，爭議申訴案件暴增三倍以上，交通局與警察局交通大隊建立專責單位疲於奔命溝通申覆，最近又發現連詐騙集團也來鬧場。

警方發現詐騙集團利用台南市這項違停拖吊政策，出現新興的詐騙手法，詐騙成員先在違停現場等候拖吊車將車拖走，趁車主尚未到場，立刻用清水洗淨警察留在地板上粉筆字，再改寫其他的連絡方式，寫上「取車」兩字。

詐騙集團利用車主的恐慌心態，在電話中佯稱要擄車勒贖，恐嚇車主「我正在跑路，手頭很緊，想要車子就匯款來贖」等語。

此案例在8月底發生首件，因車主機警並未受騙，警員致電「釣魚」，歹徒也已關機不回應，警方擔心類似的詐騙手法可能改變型態後再使用，提醒民眾要小心求證，若車子不見，先看是否違停，勿必打給交通大隊求證各大民營拖吊場，以免遭詐騙集團利用。

(中時)