詐騙新手法 改寫違停地上電話
台南市市區違停拖吊民營化以來，申訴爭議不斷，最近警方發現，有詐騙集團先改寫警員留在地上的電話號碼，再向心急的車主佯稱要擄車勒贖，幸賴民眾機警發現未上當，警方正依照電話追查歹徒身分中。
台南市4月中啟動違停拖吊業務民營化以來，爭議申訴案件暴增三倍以上，交通局與警察局交通大隊建立專責單位疲於奔命溝通申覆，最近又發現連詐騙集團也來鬧場。
警方發現詐騙集團利用台南市這項違停拖吊政策，出現新興的詐騙手法，詐騙成員先在違停現場等候拖吊車將車拖走，趁車主尚未到場，立刻用清水洗淨警察留在地板上粉筆字，再改寫其他的連絡方式，寫上「取車」兩字。
詐騙集團利用車主的恐慌心態，在電話中佯稱要擄車勒贖，恐嚇車主「我正在跑路，手頭很緊，想要車子就匯款來贖」等語。
此案例在8月底發生首件，因車主機警並未受騙，警員致電「釣魚」，歹徒也已關機不回應，警方擔心類似的詐騙手法可能改變型態後再使用，提醒民眾要小心求證，若車子不見，先看是否違停，勿必打給交通大隊求證各大民營拖吊場，以免遭詐騙集團利用。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。