台南建城將滿300年 文史解說員嘆官方不重視

我要評比

有地方文史工作者秀出古城門照片與古地圖，指出小北門的遺址應該在民德國中的斜對面，官方標註的遺址已是在「城外」。（程炳璋攝）

台南市建城將滿300年，市區內標註許多古蹟遺址仍錯置，一群文史解說員9月底起自辦一連串的「鎮北坊文化鄉土釆風營」走讀活動，對外公開古城門正確遺址、消失的全台首條縱貫公路。

根據台南市解說員職業工會考查資料，清朝雍正時期建立台南城，至今291年，在建城300年前夕，一群考究台南歷史的在地文史工作者手持古照片作證，指出官方不重視鎮北坊珍貴史料，連小北門、大北門遺跡都標錯地點。

「將小北門遺跡標註在民德國中門口，其實算是城外的位置，正確地點在學校斜對面」台南市解說員職業工會2日在興濟宮宣告將在30日舉辦研習營，主要是要公開並保存古城門的文史資料，提供民眾重視。

「建城滿300年前夕，連古城門都標錯地點，如何對古都民眾交代？」一群文史工作者有感鎮北坊的文史不被重視，請來文史學者詹柏望、曾國棟，30日在研習營上將公開300張老照片，10月、11月、12月連續三月第四周的周六、周日兩天，還有解說員帶著民眾進行走讀活動。

釆風營活動計畫執行長黃景湖表示，荷據時期全台第一條縱貫公路，在府城鎮北坊的區域內，合理推判可能落在現今的北區自強街（原稱大銃街）和中西區新美街（原稱米街），清代先人都走這條「台17線」出小北門，是當時台灣南北交通要衝、農產品交易要站「豆仔市」。

因為人口市集多，當時小北門上架設兩管砲抵禦外侮，不知情的民眾以為是兩把大槍，將當地稱為「大銃街」（銃台語為槍之意）。

台南市解說員職業工會將在研習營詳述鎮北坊的文化故事，建議官方標註遺址前，應以古照片佐證，才能提供後代更正確的古蹟史料。

(中時)